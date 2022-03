Biden apretó importaciones energéticas de Rusia

Washington, DC.- Desde The White House, el presidente Biden anunció la prohibición de importaciones energéticas de Estados Unidos de «petróleo, gas y energía» proveniente de Rusia, tras la invasión a Ucrania, además especificó que la medida tiene el apoyo de la bancada demócrata y Republicana.

De esta manera, Biden precisó, «Significa que el petróleo ruso no será aceptado en puertos de EE. UU.». Donde resaltó que esta decisión se tomó a pesar de que los aliados europeos no están en posición de unirse a la estrategia.

En este sentido, Biden aclaró, «Estados Unidos produce mucho más crudo a nivel doméstico que la combinación de todos los países europeos». A su vez, agregó, «somos exportador neto de energía, por lo que podemos tomar un paso que otros no pueden».

Según cifras oficiales, las importaciones de Estados Unidos de petróleo con origen ruso se estima en un 8% del total. Sin embargo, Europa depende del petróleo ruso en un 27%. Entendiendo estas cifras y sus consecuencias, Biden expresó que, la invasión a Ucrania por parte de Rusia supondrá «costes» para los norteamericanos.

Read more about the U.S. ban on imports of Russian oil, liquefied natural gas, and coal: https://t.co/lMyvmhcIgR

— The White House (@WhiteHouse) March 8, 2022