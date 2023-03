Biden incluirá impuestos más altos en propuesta de presupuesto

Virginia Beach, Virginia.- En su propuesta de presupuesto del 9 de marzo al Congreso de Estados Unidos, el presidente Biden pretende incluir impuestos más altos, en parte para los multimillonarios, buscando no violar su promesa de no aumentar las tasas a los estadounidenses.

De este modo, Biden declaró a la audiencia, «El 9 de marzo, voy a establecer en detalle cada cosa, cada impuesto que estoy proponiendo, y nadie… que gane menos de $400,000 pagará un centavo más en impuestos».

Además sentenció el presidente demócrata, antes de confesar que pedirá a los «multimillonarios» que paguen más impuestos, «Quiero dejarlo en claro. Voy a aumentar algunos impuestos».

En la actualidad el presidente Biden está bajo presión de los republicanos que amenazan con no aumentar el límite de la deuda de Estados Unidos. A menos que acepte grandes recortes de gastos. Ante esto, prometió reducir el déficit en $2 billones durante 10 años en la próxima propuesta.

