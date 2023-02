Janet Yellen dispuesta a negociar con republicanos en el Congreso

Washington, DC.- Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos informó el 25 de febrero que estaba dispuesta a negociar con los republicanos en el Congreso sobre la propuesta de presupuesto de la administración Biden que hará pública en marzo.

Sin embargo, esto no será una condición para elevar el techo de la deuda. De acuerdo con la misma Yellen el presupuesto de Biden para el año fiscal 2024 enmarcaría, «una reducción sustancial del déficit durante la próxima década».

Ver más: Janet Yellen desmintió que haya recesión en Estados Unidos

En su participación en una reunión de líderes financieros del G20, Yellen declaró, «Y vamos a mostrar cómo vamos a lograr eso». En este sentido dijo, «Los republicanos necesitan poner un plan sobre la mesa, y una negociación o discusión sobre eso es ciertamente posible, pero no puede ser una condición o precondición para elevar el techo de la deuda».

Hay que recordar que los republicanos mantienen una pequeña mayoría en la Cámara de Representantes, razón por la cual exigen al presidente Biden que acepte los recortes de gastos a cambio de elevar el techo de la deuda.

As I made clear at the G20 today, the unprovoked, brutal war that Russia launched a year ago has inflicted immense suffering on the Ukrainian people and has caused harm throughout the world. Ending it is the single best thing we could do for the global economy. pic.twitter.com/VOr4tncbS4

— Secretary Janet Yellen (@SecYellen) February 24, 2023