Morgan Stanley iniciará rondas de despidos

Hong Kong, China.- El importante Morgan Stanley (MS.N) de Wall Street estima iniciar rondas de despidos a nivel mundial en las próximas semanas, de acuerdo con personas que tienen conocimiento de este plan, debido a que la compañía se queja del aumento de la inflación y una supuesta recesión económica.

Por ejemplo, en Asia Pacífico el banco Morgan Stanley enlistó a una cantidad de trabajadores considerados redundantes. Por el momento, se sabe que son miembros de equipos enfocados en negocios en China.

Según la fuente anónima, algunos de los recortes provendrán de los equipos de mercado capital de Hong Kong y China continental. Además se espera que la mayoría vengan de otros equipos de negocios de China.

Los recortes en Asia del Pacífico serán las mayores pérdidas anuales del personal del banco por un desgaste natural de la región. Además, se informó que todavía la decisión no está tomada sobre las dimensiones de los recortes.

