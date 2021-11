Squid: la fraudulenta criptomoneda inspirada en “El Juego del Calamar»

New York, NY.- El precio de la criptomoneda Squid, inspirada en el programa El Juego de Calamar (Squid Game) de Netflix se desplomó, este lunes, luego de que se reportara que los fundadores anónimos desconectaron el token y se retiraran con las ganancias de todas las personas que invirtieron en la moneda.

Asimismo, Squid fue lanzada el martes pasado a un precio de 0.01 y el valor del token había aumentado drásticamente. Pues tras solo 72 horas ya valía $4.42, un crecimiento de 44,100%.

Para las 12 am de este lunes 1 de noviembre había subido a los $38, es decir un aumento de 380,000%, pero en un lapso de 20 minutos paso de valer 628.33 a las 3:20 am, llegar a 2,856.64 a las 3:35 am (un crecimiento de 7,500% en tres horas) y caer un 99.99% a 0.0007 para las 3:40 am.

Además, el sitio web configurado para el token se encuentra fuera de línea, e incluso durante el fin de semana CoinMarketCap reportó que los usuarios no podían vender el token en Pancakeswap durante por lo menos 3 años. Esto, gracias a un sistema antidumping, por lo que aquellos que compraron la criptomoneda no podían hacer algo para proteger su inversión.

'I lost everything' 🚨

Squid Game token crashed from $2,800 to $0.0007 in five minutes on Monday 📉@ConnorSephton looks at what happened — and why SQUID investors were trapped from the start 👇https://t.co/zPHFYuz5sI

— CoinMarketCap (@CoinMarketCap) November 1, 2021