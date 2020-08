Will Grier aprendió valiosa lección y se siente más preparado que nunca

Charlotte – NC. Will Grier experimentó una temporada pasada llena de desafíos, aprendió que la clave es acercarse cada día como si el oponente fuera uno mismo. “Yo contra mí”, lo llamó Grier. Y ahí es donde admite que falló miserablemente el año pasado.

Grier no quería usar la palabra abrumado, pero reconoció que no hizo un trabajo suficientemente bueno para aclimatarse al nivel profesional.”Quiero decir, yo era malo siendo un suplente”, dijo Grier el fin de semana. Como dijo, cualquier mariscal de campo puede pasar de la tercera fila a comenzar rápidamente.”Realmente no entendí eso”, dijo Grier. “Eso es parte de la experiencia y parte de mi viaje personal, crecimiento y carrera, y creo que me alegro de que haya sucedido. Me alegro de haber tenido la experiencia. Me hizo mejor. Creo que tal vez ese fue su objetivo. el año pasado, fue para desafiarme y hacerme mejor “.