«Último baile» en el U.S. Open para las hermanas Williams

Nueva York, NY.- Las hermanas Venus y Serena Williams disputaron su «Último baile», este jueves, en Flushing Meadows de U.S. Open un duelo ante las checas Lucie Hradecka y Linda Noskova, donde cayeron jugando lo que fue su último partido profesional como equipo de dobles.

Por el momento, Serena Williams con 40 años de edad, continúa en las individuales. De esta manera, se enfrentará este viernes a la australiana Ajla Tomjanovic. Mientras tanto, Venus Williams, de 42 años de edad, ya fue eliminada en primera ronda.

Ver más: Serena Williams homenajeada en el Arthur Ashe de Flushing Meadows

Pese a que las hermanas Williams fueron eliminadas, en un partido que consideraron «el último baile», paralizaron a la ciudad de Nueva York. Hubo largas colas para llegar a la pista Arthur Ashe, inclusive algunas entradas llegaron a venderse por $1.800.

Históricamente, la primera ronda de dobles en la Arthur Ashe no es protagonista del «prime time» de la cadena ESPN. Sin embargo, las expectativas que orbitan el adiós de Serena Williams luego de dejar el U.S. Open convierte cada participación de la tenista norteamericana en un espectáculo.

Serena and Venus Williams receive a standing ovation after what is expected to be their final match together ❤️ #USOpen pic.twitter.com/gRpdQhSI67

— ESPN (@espn) September 2, 2022