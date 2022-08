Serena Williams homenajeada en el Arthur Ashe de Flushing Meadows

Nueva York, NY.- El Arthur Ashe de Flushing Meadows se volcó con Serena Williams, al brindarle un sentido homenaje antes y después de su participación victoriosa, considerando que puede ser su último U.S. Open.

De esta forma, las seis veces campeona en Flushing Meadows juega sus últimas contiendas en su última edición del U.S. Open. En esta ocasión debutó contra la montenegrina Danka Kovinic, donde triunfó 6-3 y 6-3.

Ver más: Razón por la que el tenista serbio renunció al U.S Open

Tal fue la ovación de homenaje a Serena Williams que el mismo expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton estuvo entre los espectadores. Además, del cineasta Spike Lee y la exesquiadora Lindsey Vonn.

Pero, seguramente, la espectadora más importante para la tenista estadounidense fue su hija, Olympia que cumple cinco años esta semana. De hecho, el peinado de su hija fue una directa alusión a la primera victoria de la tenista neoyorquina en 1999.

TIME's new cover: What @serenawilliams gave the world https://t.co/GYx4NskwHZ pic.twitter.com/gxxXj5ABWf

— TIME (@TIME) August 29, 2022