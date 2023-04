U.S. Soccer tiene nuevo director deportivo

Nueva York, NY.- La U.S. Soccer anunció el martes 25 de abril que Matt Crocker será su nuevo director deportivo, que con más de 25 años de experiencia tiene la tarea de apoyar la defensa del título de la Copa Mundial Femenina.

El exjefe de equipos de desarrollo de la Asociación Inglesa de Fútbol y director de operaciones de fútbol de Southampton, Crocker iniciará a desempeñar este nuevo cargo a partir del 2 de agosto. No obstante las semanas previas a este momento apoyará a la selección en el período de prueba a la Copa del Mundo, que iniciará el 20 de julio.

En una conferencia de prensa, Matt Crocker dijo, «Doce de los últimos 13 años, la selección nacional femenina de Estados Unidos ha tenido un récord increíble de ser el equipo número uno». Sin embargo, sentenció, «Pero esa brecha se está cerrando todo el tiempo».

En pocas palabras, U.S. Soccer busca ganar un tercer título consecutivo, lo que sería su quinto título en general. A propósito de esto, el nuevo director deportivo de USA dijo, «Los jugadores están más en forma y más fuertes porque pueden entrenar todos los días en un entorno profesional… el grupo perseguidor está, ya sabes, pisándonos los talones».

