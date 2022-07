Trey Lance ¿próximo quarterback de los 49ers?

San Francisco, CA.- La leyenda de San Francisco 49ers, Jerry Rice, prevé que el novato Trey Lance pueda convertirse en una gran estrella como quarterback, haciendo énfasis en las habilidades del novato Lance.

El 13 veces seleccionado al Pro Bowl, Rice resaltó que Trey de 22 años, se perfila como el quarterback titular de San Francisco. Aprovechando la incertidumbre que hay orbitando al veternado Jimmy Garoppolo.

En este sentido, Jerry Rice de 59 años, precisó, «Trey Lance está listo para jugar. Su movilidad en el campo, su fuerza en el brazo para lanzar, definitivamente este tipo está adelantado a su tiempo».

Por su parte, el legado de Rice le da todo el crédito para opinar y recomendar jugadores. De manera que, su gestión en los 49ers entre 1985 y 2000 colaboró en tres ocasiones a levantar el trofeo Vince Lombardi. Además fue designado como Jugador Más Valioso en el Super Bowl XXIII.

