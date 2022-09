Tres derrotas en fila para el líder de la Conferencia Oeste

Los Ángeles, CA.- El líder de la Conferencia Oeste de la MLS, Los Ángeles FC (LAFC), cosechó su tercera derrota en fila tras caer 2 goles por 1 ante el Houston Dynamo que jugó como local en el PNC Stadium.

Los LAFC pese a que está consolidado como el mejor equipo de la MLS, sumado a los estupendos fichajes de los internacionales, Gareth Bale y Giorgio Chiellini viene por el momento cayendo en una racha negativa.

Ver más: Adilson Malanda: “Voy a dar lo mejor de mí”

En este sentido, el once titular angelino cayó ante el San Jose Earthquakes 2-1; por otra parte, estrepitosamente chocó contra un Austin que los superó 4 tantos por 1. Mientras que el Houston Dynamo, un equipo bastante irregular, le dio la estocada este miércoles.

Por el momento, el rumbo del LAFC hacia la MLS Supporters’ Shield, está retrasando, para ser premiado como el mejor conjunto de la temporada regular de las dos conferencias de la liga de soccer.

"The proper response after losses is to put your head down and keep working on your deficiencies."

🎙️ Steve Cherundolo#LAFC pic.twitter.com/SECMs6S5Xk

— LAFC (@LAFC) September 1, 2022