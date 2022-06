Las Finales de la NBA hicieron vibrar al Chase Center

San Francisco, CA.- Los Golden State Warriors juegan sus primeras Finales de la NBA en el Chase Center de San Francisco, desde que se despidieron del Oakland Arena de hace 50 años.

Por esta razón los fans de ambos lados de la Bahía vibran con su regreso a las Finales, después de algunos años de lesiones y otras circunstancias que no le permitieron jugar los playoffs.

La previa al juego estuvo animada con bandas musicales y muchas cervezas en los bares del perímetro, donde los fans de los Warriors se reunieron para el duelo ante los Boston Celtics.

Sin lugar a dudas los Celtics son un gran contrincante, ya que junto a los Angeles Lakers, poseen más anillos de la NBA, con 17. De tal envergadura son estas Finales, que el legendario Earvin ‘Magic’ Johnson, estaba en un programa de ESPN en la plaza de acceso al Chase Center.

Asimismo, el Chase Center dispone de los estandartes de los seis títulos ganados, donde se muestra la magnitud de lo conseguido por Curry y equipo. Por una parte, están los estandartes de los dos anillos -cuando eran los Philadelphia Warriors (1947 y 1956); junto está el impresionante de 1975 con el equipo conducido por Rick Barry.

Tonight we've lit the building orange in recognition of National Gun Violence Awareness Day.

To learn more about how you can help end gun violence, visit:@bradybuzz @Everytown @GiffordsCourage @LiveFreeUS @AMarch4OurLives pic.twitter.com/R9ikDe1Fgl

— Chase Center (@ChaseCenter) June 4, 2022