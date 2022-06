steve-clifford-vuelve-a-los-hornets

Charlotte, NC.- La búsqueda terminó. Charlotte Hornets contrató a Steve Clifford para el puesto de entrenador en jefe que quedó vacante tras el despido de James Borrego a mediados de abril.

Clifford llegará al equipo para una segunda etapa después de haberlo dirigido de 2013 a 2018.

El gerente general de los Hornets, Mitch Kupchak, hizo el anuncio de la contratación. “Creemos que su experiencia previa y su filosofía de entrenamiento lo convierten en el mejor entrenador de nuestro equipo”.

“Steve tiene un historial de maximizar el talento de los jugadores y trabajar con ellos para desarrollar y expandir sus conjuntos de habilidades”, valoró Kupchak. “Steve está comprometido a jugar con el mismo ritmo ofensivo que nuestros fans están acostumbrados a ver en los últimos años”.

OFFICIAL: We have named Steve Clifford head coach. Clifford, who previously served as head coach from 2013-2018, is the second-winningest coach in franchise history. @CorcoranHM | 🔗: https://t.co/ayn3xxdtze pic.twitter.com/4LRNaWK85U

— Charlotte Hornets (@hornets) June 24, 2022