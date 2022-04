Charlotte Hornets despide a James Borrego

Charlotte, NC.- James Borrego fue despedido por los Charlotte Hornets, este viernes, luego de que por cuatro temporadas seguidas quedaran por fuera de la clasificación a los playoffs de la NBA.

Mitch Kupchak, mánager general del equipo, precisó en un comunicado, “Quiero agradecer a JB (Borrego) su trabajo duro y compromiso durante estas últimas cuatro temporadas«.

De esta manera, el primer entrenador jefe de origen hispano en la historia de la NBA, quedó a las puertas de la postemporada la semana pasada, donde no participan desde el 2015-2016.

En este sentido, Kupchak el manáger de la franquicia propiedad de Michael Jordan, los Charlotte Hornets, agregó, «Estas decisiones son siempre difíciles. Dicho esto, tenemos un núcleo de jugadores jóvenes y con talento que me tiene muy ilusionado con el futuro de los Hornets».

1 Assist = $20 Donated by @LendingTree to @roofabove 💰 Your Hornets dropped 2,302 dimes this season, bringing the donation total to $46,040 to fight homelessness in our community!#AllFly pic.twitter.com/dicMPfbC0J

— Charlotte Hornets (@hornets) April 20, 2022