Remontada MESSIánica: Inter Miami CF a Cuartos de la Leagues Cup

Dallas, TX.- Una remontada histórica del Inter Miami CF liderada por el astro argentino y Campeón del Mundo, Lionel Messi deleitó a los espectadores en el Toyota Stadium, permitiendo obtener su pase en la ronda de octavos de final de la Leagues Cup.

De este modo, la ilusión del FC Dallas en la tanda de penales fue eliminada. Este resultado llegó a pesar de que el equipo del entrenador Nicolás Estevez parecía el rival más sólido de la temporada.

El partido lo abrió el Inter Miami de la mano con Messi en el minuto 6′ desde fuera del área con un zurdazo de primera ajustado al palo derecho del arquero del Dallas. El empate llegaría en el minuto 37′ del pivote Facundo Quignón con asistencia de Marco Farfán.

Inmediatamente, los texanos aprovecharon el golpe de adrenalina del primer gol para irse arriba en el minuto 44′ con un contragolpe. En esta oportunidad Bernard Kamungo recibió un pase de Ferreira, driblando a la defensa para subir el marcador a su favor dos tantos por uno.

El segundo tiempo entre el Dallas y Miami seguiría aumentando los goles, y el equipo local siguió anotando goles buscando pasar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup. De manera que, Alan Velasco en el minuto 63′ desde fuera del área anotó el tercer gol para ilusionar a los fanáticos con una gran victoria.

Jordi 🤝 Benja

Benja puts it in the back of the net to give us two.#DALvMIA | 3-2 pic.twitter.com/1UNzR0Thsq

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023