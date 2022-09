Quarterback de los Miami Dolphins fue retirado en camilla

Los Ángeles, CA.- El quarterback de los Miami Dolphins, Tua Tagovailoa recibió un fuerte golpe en la cabeza por lo que fue retirado en camilla y trasladado a un hospital, sin embargo, ya las alarmas estaban encendidas sobre el jugador de 24 años por una posible conmoción cerebral tras el juego del domingo contra los Buffalo Bills.

Esta situación médica del Hawaiano, Tua Tagovailoa coincide con la primera derrota de la temporada de NFL ante los Cincinnati Bengals.

De esta manera, el mariscal de campo de los Miami Dolphins cayó de espaldas golpeándose la cabeza contra el campo del Paycor Stadium de Cincinnati en Ohio, luego de recibir un violento placaje de Josh Tupou.

Luego del impacto, el quarterback de los Dolphins quedó tendido en el campo durante 10 minutos antes de ser retirado en camilla. Inmediatamente fue trasladado al Centro Médico de la Universidad de Cincinnati donde fue evaluado por lesiones en la cabeza y cuello.

QB Tua Tagovailoa is expected to be discharged from the University of Cincinnati Medical Center and will fly home with the team tonight.

Por su cuenta, los Miami Dolphins desde cuenta oficial en Twitter reportó que su jugador está, «consciente y con movimiento en todas sus extremidades». Posteriormente al final del juego, indicaron que iba a ser dado de alta para volar a Miami con el resto del equipo el jueves por la noche.

