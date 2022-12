Primer clasificado a semifinales del Mundial Qatar 2022

Al Rayyan, Qatar.- El partido inaugural de los Cuartos de Final del Mundial Qatar 2022 enfrentó a Croacia contra el gran favorito Brasil, para definir el primer pase a semifinales en el Estadio Ciudad de la Educación, donde hubo un partido muy duro sobre todo, en el medio campo.

Brasil con un once titular de lujo enfrentaba a la aguerrida y experimentada subcampeona del Mundial Rusia 2018, Croacia. Los primeros 90 minutos fueron de oportunidades desaprovechadas, y en momentos un partido medianamente flojo tomando en cuenta lo que estaba en juego.

De este modo, el partido terminó el tiempo reglamentario empatado a cero goles. Sin embargo, en el minuto 105′ del primer tiempo extra, Neymar Jr., apareció con una pared en el área croata que aplicó donde con el jogo bonito anotó el gol de la ventaja.

Croacia vence a la favorita Brasil 4-2 en los penaltis y avanza a semifinales del Mundial

Sin embargo, Croacia se fue encima para buscar el partido y en una jugada de contraataque. Brasil quedó malparada y con un pase hacia atrás al borde del área, Bruno Petkovic con un zurdazo que desvió levemente Marquiño empató el partido. Con esta jugada en el minuto 117′ Croacia forzaba los tiros de penales.

Un partido lleno de tensión se definió con un cobro del mismo capitán Marquiño que pegó en el palo. De esta forma, Brasil quedaba eliminada del Mundial Qatar 2022. Un resultado tan inesperado y no porque Croacia no fuese un digno rival, sino por la soltura que venía mostrando Brasil y que no demostró por lo menos, en los primeros 45 minutos.

Finalmente, el partido en los penales se definió 4-2 y Brasil quedó fuera de la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva sin pasar de los Cuartos de Final. Por otro lado, la segunda jornada enfrentó a Argentina contra Países Bajos para definir esta llave de semifinales.

