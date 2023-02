Precios y dónde comprar las entradas del Super Bowl LVII

Phoenix, AZ.- A medida que se acerca el Super Bowl LVII el próximo domingo 12 de febrero, se ofrece más información vital, como por ejemplo dónde comprar las entradas, qué precios tienen las entradas, los artistas de medio tiempo y otros detalles que orbitan al campeonato de la National Football League (NFL).

El State Farm Stadium de Glendale, Arizona será el escenario donde el Super Tazón LVII se desarrollará. En este duelo final se definirá el campeón del Super Bowl LVII entre los Philadelphia Eagles contra los Kansas City Chiefs.

Ver más: NC tendrá representación en el Super Bowl

Para disfrutar de la patada inicial del Super Bowl LVII a las 6:30pm ET (4:30 hora de AZ), desde el State Farm Stadium los espectadores podrán comprar las entradas en la página web de la NFL.

La NFL con su socio oficial de hospitalidad On Location, «ofrece acceso garantizado a boletos de primera calidad, ubicaciones exactas de los asientos y experiencias previas al partido con todo incluido dentro del perímetro de seguridad».

Counting down on one hand ☺️ #SBLVII (by @FanDuel)

📺: #SBLVII — Sunday at 6:30pm ET on FOX

📱: Stream on NFL+ pic.twitter.com/Go8u6nBXgr

— NFL (@NFL) February 7, 2023