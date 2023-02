Enviarán 130.000 toneladas de aguacates para el Super Bowl LVII

Ciudad de México, México.- La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam) anunció que los productores mexicanos de aguacates enviarán al mercado de Estados Unidos al menos unas 130.000 toneladas de avocado o Alligator pear, para surtir la edición 57 del Super Bowl.

Desde Michoacán, el principal estado exportador de aguacate, los productores enviaron más de 64.000 toneladas de avocado con rumbo a Phoenix, Arizona. Super Tazón que se celebrará en el State Farm Stadium, donde chocarán Philadelphia Eagles contra los Kansas City Chiefs.

En este sentido, Alfredo Ramírez, gobernador de Michoacán declaró, «Esta temporada se recupera la confianza de productores, empacadores, y consumidores extranjeros, incrementándose la cantidad de toneladas para exportación, buscando exportar 130.000 en esta temporada tan importante para el aguacate».

De hecho, como un gesto el gobernador Ramírez desde las instalaciones de la Apeam dio «la patada inicial» al primer cargamento de aguacates. El mismo es impulsado por la principal marca de exportación de aguacates a Estados Unidos, Avocados From México (AFM).

What's on your snack roster for #SBLVII? 🏈 https://t.co/3fTbbgIEZk

— Avocados From Mexico (@AvosFromMexico) February 4, 2023