Charlotte, NC.- El piloto de NASCAR, Daniel Suárez, se convirtió en ciudadano estadounidense en Charlotte, NC el martes 18 de junio.

Daniel Suárez ha logrado el sueño americano al más alto nivel del automovilismo: la Copa NASCAR.

Suárez es originario de Monterrey, México. Durante el acto, explicó que su educación empobrecida lo hizo resiliente y lo impulsó a buscar más en su vida. Ahora, Suárez puede compartir como estadounidense y alcanzar la gloria.

La ceremonia se llevó a cabo junto a otras 47 personas que prestaron juramento el martes 18 de junio para convertirse en ciudadanos.

