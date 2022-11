Phillies toman la ventaja a punta de jonrones

Filadelfia, PA.- Los Astros de Houston cayeron humillados 7 carreras por 0 antes los Phillies de Filadelfia en el Citizens Bank Park, para dejar la Serie Mundial 2-1 a favor de los Phillies que coronó cinco jonrones mientras que el lanzador venezolano, el guardabosques José Suárez lanzó cinco entradas en blanco.

Empezando Bryce Harper despertó a los espectadores del Citizens Bank Park cuando golpeó con fuerza un pitcheo rompiente de Lance McCullers ubicando más allá del jardín derecho. De esta manera los Phillies tomaron la temprana ventaja en la parte baja del primer innings.

A esta jornada de jonrones se sumó Alec Bohm y Brandon Marsh con vuelacercas solitarios para llevar el partido, 4 a 0. Los Astros tuvieron una oportunidad en la parte alta del quinto episodio con José Altuve en el plato, sin embargo, no pasó nada.

Luego Kyle Schwarber bateó un monstruoso vuelacercas de 443 pies que empujó una carrera, dejando el partido 6 por 0. Finalmente, otro jonrón solitario de Rhys Hoskins abultó el marcador de los Phillies para darle la seguridad de ponerse adelante en la Serie Mundial.

13 wins is down to 4.#RedOctober pic.twitter.com/C9w4qdyCV2

— Philadelphia Phillies (@Phillies) October 28, 2022