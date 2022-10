¡Realmuto héroe! Phillies pegan primero en World Series

Houston, TX.- JT Realmuto se vistió de héroe al conectar jonrón en el décimo inning y dar la victoria a Philadelphia Phillies 6-5 sobre Houston Astros en el primer juego de la Serie Mundial.

Con el encuentro empatado a cinco a carreras el receptor conectó un cañonazo hacia las gradas del jardín derecho ante los envíos del venezolano Luis García, quien cargó con la derrota.

Los Astros que estaban invictos en la postemporada vapulearon a Aaron Nola en el Minute Maid Park. En tres innings anotaron cinco carreras, en gran parte gracias a Kyle Tucker. El jardinero bateó dos cuadrangulares e impulsó cuatro carrereas. El lanzador abandonó el juego luego 4.1 innings.

Pero, los Phillines reaccionaron con un racimo de tres carreras en la cuarta entrada y dos más que significaron la igualdad en el quinto episodio empujadas tras un doble de JT Realmuto.

J.T. stands for JUST TOOK THE LEAD pic.twitter.com/C2vTWfNBmn

— Philadelphia Phillies (@Phillies) October 29, 2022