Así fue la participación de Karol Świderski en Qatar 2022

Charlotte, NC.- Estados Unidos estaba siguiendo a su selección en el Mundial de Qatar 2022, pero en Charlotte los fanáticos también tenían algo adicional a qué prestar atención, la participación de Karol Świderski, de Polonia.

Karol Świderski fue la figura de Charlotte FC en su temporada de estreno en la Major Legue Soccer. El atacante formó parte de plantilla polaca en el Mundial.

Polonia formó parte del Grupo C junto a México, Arabia Saudita y Argentina.

La selección europea avanzó a octavos de final, instancia en la que el fin de semana quedó eliminada al igual que Estados Unidos.

