Charlotte, NC.- Los Panthers se enfrentan a Alemania esta semana en el Keep Pounding Tour.

El equipo local aterrizó en Munich, Alemania, trayendo el Keep Pounding Tour a los fanáticos alemanes durante una semana, como parte de los esfuerzos continuos para hacer crecer la base de fanáticos antes del juego internacional de noviembre contra los New York Giants.

Los jugadores actuales de los Panthers, Ikem Ekwonu y Sam Franklin Jr., se unen a Sir Purr y dos Top Cats para la semana de festividades.

Sam Franklin directing traffic…in Germany 😂

This week, Sam and Ickey are exploring in Munich, Germany.@DaimlerTruckNA | @DaimlerTruck pic.twitter.com/lT9qaYnEZE

— Carolina Panthers (@Panthers) June 17, 2024