NFL cuts: Mexicano Alarcón no entró en el roster de Dallas Cowboys

Dallas, TX.- El mexicano Isaac Alarcón no entró, por NFL cuts, en el roster de los 53 jugadores de Dallas Cowboys. En el día para definir al equipo el liniero no fue incluido en la lista, pero permanecerá en el equipo de prácticas.

Según, Michael Gehiken, el jugador Alarcón seguirá su proceso en al NFL. Sin embargo, bajo la etiqueta de ‘Jugador internacional’, el mexicano podrá activado a lo largo de la temporada para tener actividad.

Por su parte, Alarcón, a lo largo de la pretemporada participó como guardia izquierdo. Demostrando, una clara evolución en su segundo año.

Por lo que la esperanza de que pueda estar en el futuro dentro del roster de 53, aún se mantiene.

Cowboys OL Isaac Alarcón, who was profiled on Hard Knocks, won’t be making the 53-man roster, source said. But the Mexico native will remain with Cowboys on practice squad as a roster exemption, part of the NFL International Player Pathway program. His journey continues.

— Michael Gehlken (@GehlkenNFL) August 31, 2021