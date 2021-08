BMW Championship: Cantlay vence a DeChambeau en desempate

Chicago, IL.- El estadounidense Patrick Cantlay, protagonizó un desempate maratónico de seis hoyos, para alcanzar el birdie en el green 18.

Así, logró imponerse sobre compatriota Bryson DeChambeau y proclamarse el nuevo campeón del torneo BMW Championship, del PGA Tour.

Durante seis hoyos de playoffs, Cantlay puso fin a una batalla épica contra DeChambeau al hacer un birdie con un putt de cerca de seis metros el hoyo 18.

Por su parte, DeChambeau falló un putt de dos metros y medio para 59, el viernes, y falló cuatro putts para birdie para ganar en el tiempo reglamentario en los playoffs del domingo.

#DidYouKnow @patrick_cantlay's thrilling win at Caves Valley came in the longest sudden death playoff in #BMWCHAMPS history and saw our new champion card a career-low 27-under par. pic.twitter.com/emhYx10wil

— BMW Championship (@BMWchamps) August 30, 2021