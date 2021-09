NASCAR podría trasladar la exhibición Clash

Daytona Beach, FL.- NASCAR está cerca de cerrar un trato que convertiría su carrera de exhibición de apertura de temporada en un evento de gran éxito en Hollywood.

El organismo sancionador ha estado en conversaciones serias para trasladar el Clash del circuito de Daytona International Speedway a una pista corta especialmente diseñada dentro del Los Angeles Memorial Coliseum de 77,500 asientos.

Ver más: Oscar De La Hoya hospitalizado por COVID-19

Asimismo, NASCAR celebraría la carrera a principios de febrero, probablemente dos semanas antes del 20 de febrero en las 500 Millas de Daytona.

También, usaría el evento para generar entusiasmo por la próxima temporada y el lanzamiento del automóvil Next Gen, que está programado para correr a partir de 2022.

DRAMA ON THE FINAL LAP! @dennyhamlin holds off @KyleLarsonRacin to win! #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/PyNyx6GyeP

— NASCAR (@NASCAR) September 6, 2021