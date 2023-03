Nadadora hispana hizo 2.5 km en la Antártida a 2°C

Santiago de Chile, Chile.- La nadadora hispana de origen chileno, Bárbara Hernández, mejor conocida como «La sirena del hielo» se convirtió en la primera persona en nadar 2.5 kilómetros en aguas del Océano Antártico con temperaturas aproximadas del 2°C.

La nadadora chilena de 37 años de edad logró esta nueva marca certificada por la International Winter Swimming Association (IWSA). Motivo por el cual debería entrar en el Guinness World Records.

Bárbara Hernández desde una lancha de la Armada de Chile se lanzó al Antártico, únicamente dotada con un traje de baño normal, un gorro de natación, lentes y protección para oídos, nadó por 45 minutos y 30 segundos en aguas gélidas. La hazaña se llevó a cabo el pasado 5 de febrero a las 11:00 hora local.

Posteriormente al logro, la nadadora hispana declaró, «Fue un nado súper difícil, duro. Antes de completar la primera milla (1,6 km), sentía (…) los brazos cada vez más pesados, porque la sangre se empieza a agolpar. El cuerpo (…) prioriza órganos internos y el cerebro. Sientes eso, que las manos están cada vez más rígidas. Pero no me concentré en eso».

Nuestro nado en Antártica de 2.5km le da la vuelta al mundo y se acerca la certificación de los Records Guinness!!! Gracias por tanto @Armada_Chile @AntarcticaSouth @bancodechile por creer que era posible, fueron 45min en agua a 2°C💙🇨🇱❄️🧜🏽‍♀️ https://t.co/2VyYlXWcCd — Bárbara Hernández H. (@Barbarellah) February 21, 2023

Del mismo modo, Hernández reflexionó, «Lo que me da miedo es que la Antártica se siga derritiendo. Eso sí que me da miedo. (…) Cuando iba nadando uno de mis pensamientos era ese. Me duelen las piernas, pero me sentía fuerte. Pensaba: esto no es solo por mí, es la causa que queríamos visibilizar. Eso te da otro impulso».

Para el 5 de febrero el pronóstico del tiempo era ideal. El día contaba con poco viento, casi no había oleaje y no había corriente en contra. El gran reto para Bárbara era la temperatura del océano. De hecho, solo se pudo apreciar un pingüino por lo que el imaginario de encontrar orcas y otros animales no pasó.

Finalmente, la nadadora hispana hará un viaje a Nueva Zelanda para enfrentar su próximo desafío, participar por sexta vez en el «Seven Ocean». Un reto que consiste en nadar siete canales o estrechos alrededor del mundo. Estos cuentan con extensiones de 15 a 47 kilómetros, con una coronación en Japón en el mes de agosto.

