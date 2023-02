Conozca algunas de las nuevas reglas de las Grandes Ligas (MLB)

Nueva York, NY.- Las nuevas reglas creada para las Grandes Ligas (MLB), incorporará un reloj para el pitcheo y el bateador, además de bases más grandes y algunos límites en los desplazamientos de los peloteros del infield.

El propósito es que los problemas de tiempo del baseball y todo lo que surja de aquí se pueda resolver antes del 30 de marzo. Fecha en que -en teoría- está pautado el inicio de temporada.

Por ejemplo, una de las reglas más importantes es que los lanzadores tendrán 15 segundos para hacer su lanzamiento siempre y cuando no haya corredores en las almohadillas. Pero, de haber corredores en las bases tendrá 20 segundos para lanzar al plato.

Por otro lado, habrá 30 segundos entre cada bateador y 2:15 minutos entre cada inning. Así pues, Morgan Sword el vicepresidente ejecutivo de operaciones de la MLB declaró, «El reloj de pitcheo es por mucho el mayor cambio que viene en esta temporada».

