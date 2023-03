Murió referente y campeón Olímpico del salto de altura

Washington, DC.- El agente Ray Schulte anunció que el campeón Olímpico estadounidense de salto Dick Fosbury, murió el domingo 12 de marzo a sus 76 años de edad, ampliamente recordado por crear una técnica de salto diferente que se bautizó como «Fosbury Flop».

El atleta nacido el 6 de marzo de 1947, en Portland, Oregón, ganó la medalla de Oro en salto de altura en los Juegos Olímpicos (JJ. OO), de 1968 en Ciudad de México.

A Dick Fosbury se le atribuye una técnica de salto hacia atrás primero con el fin de despejar el listón. Esta técnica fue denominada como «Fosbury Flop», y hoy por hoy los saltadores de altura utilizan está técnica para esta disciplina deportiva.

Asimismo, el agente de Dick Fosbury, Schulte publicó en Instagram, «Es con gran pesar que debo anunciar que el viejo amigo y cliente Dick Fosbury falleció pacíficamente mientras dormía la madrugada del domingo después de una breve recurrencia de linfoma».

He will live on in Olympic history.

Rest in peace, Dick Fosbury, the man who changed high jump forever. pic.twitter.com/bzCP0HwYHE

— The Olympic Games (@Olympics) March 14, 2023