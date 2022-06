MLS regresa tras tres semanas con partidos entre LAFC y New York City

Los Ángeles, CA.- La MLS frenó desde el 28 y el 29 de mayo sus partidos pero regresan este fin de semana con una jornada que iniciará con el partido entre los líderes de la Conferencia Oeste y Este, es decir, LAFC y el New York City.

A pesar de que no hubo partidos, normalmente, estas tres semanas, siguieron pasando cosas en la MLS. Por ejemplo, el LAFC frenó la incorporación de Giorgio Chiellini.

Ver más: FIFA anunció histórica sede de la Copa del Mundo 2026

En este sentido, Giorgio Chiellini, referente de la Juventus y la Selección de Italia de Fútbol sumará en la defensa del LAFC, junto al líder mexicano Carlos Vela.

Pese a toda esta información, el italiano todavía no ha sido presentado oficialmente, por lo que no estará para el juego de visita del LAFC al estadio de los Seattle Sounders en el partido de este sábado de la MLS.

Been waiting for this one. 🍿 pic.twitter.com/9vH9hU4YaJ

— Major League Soccer (@MLS) June 18, 2022