FIFA anunció histórica sede de la Copa del Mundo 2026

Zürich, Suiza.- La FIFA anunció la nueva sede de la próxima Copa del Mundo 2026, que se celebrará en 16 ciudades de 3 países, entre las que se cuentan tres ciudades mexicanas; Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Los países sedes de la Copa del Mundo 2026 serán: México, Canadá y Estados Unidos. Es decir, por primera vez en la historia del Mundial 2026 se celebrará en tres países distintos.

Por su parte, Estados Unidos contará con 11 de las 16 ciudades mundialistas; Canadá contará con dos ciudades; y México con tres. En este sentido México rompe una nueva marca al ser el primer país en albergar tres veces el Mundial; en 1970, 1986 y 2026.

En este sentido, Gianni Infantino precisó al anunciar la nueva sede de la Copa del Mundo 2026, «Fue muy difícil. Todas las ciudades [candidatas] hicieron un fantástico trabajo, pero teníamos que hacer una selección».

