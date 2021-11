México se congeló ante Canadá y perdió terreno rumbo a Catar

Edmonton, CAN.- México se congeló ante Canadá y perdió 2-1 su segundo partido consecutivo en las eliminatorias de Concacaf al Mundial Catar 2022.

El Commonwealth Stadium de la ciudad de Edmonton fue el escenario de un juego que tuvo un desenlace de infarto y dejó a Canadá como líder del octogonal.

Los dirigidos por Gerardo “Tata” Martino cayeron al tercer puesto de la clasificación después de la derrota en las frías tierras canadienses.

Cyle Larin fue el verdugo. Marcó los dos goles de su selección. Al 45+2 mandó a Canadá con ventaja al descanso tras enviar al fondo de la red una pelota rechazada al centro por el portero Guillermo “Memo” Ochoa.

“Memo” Ochoa no tuvo su mejor noche. Al minuto 52, Larin volvió a anotar. Esta vez empujó el balón con su pie derecho tras un difícil centro para la defensa mexicana.

Eustaquio stands over the free kick. Mexico pre-occupied with Vitoria… and Larin pounces!! #CANMNT #ForCanada #WCQ pic.twitter.com/jbhfPdVCr6

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) November 17, 2021