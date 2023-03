México remonta a Puerto Rico y se mete en seminales del WCB

Miami, FL.- México remontó 5-4 a Puerto Rico y se metió en las semifinales del World Classic Baseball por primera vez en la historia.

El juego en el LoanDepot Park de Miami no empezó bien para los mexicanos. Puerto Rico castigó en el primer inning al abridor Julio Urias.

Kike Hernández anotó la primera tras elevado de sacrificio de Emmanuel Rivera. Javy Báez y Eddie Rosario conectaron jonrones consecutivos para ampliar la ventaja a 4-0.

Pero, tras ese inicio difícil el pitcheo mexicano hizo los ajustes para dominar a los boricuas, que no pudieron volver a pisar el plato en el resto del juego.

México sumó una carrera en el segundo inning con cuadrangular solitario de Isaac Paredes. Y en la quinta entrada acortó distancias 4-2 con sencillo impulsor de Alex Verdugo.

.@LuisUrias03 gives Team Mexico the lead in the 7th! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/MCmvjvvewg

— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2023