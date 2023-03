Venezuela se mantiene invicta en el World Baseball Clasic (WBC)

Miami, FL.- La selección de béisbol de Venezuela está invicta en tres partidos del World Baseball Clasic (WBC), que jugó en contra de las selecciones de su grupo D: República Dominicana, Puerto Rico, Nicaragua e Israel.

Por su parte, el manager de Venezuela Omar López publicó el lineup en la mañana del miércoles, 15 de marzo, antes del partido contra Israel. De este modo, dejó descansando a algunos peloteros que han jugado todos los partidos, en vista de ya estar clasificado a cuartos de final.

Inicialmente, el lineup de López apuntó el regreso de Gleyber Torres que solo jugó en contra de República Dominicana. Por su parte, Ronald Acuña Jr., salió como quinto bate y Eugenio Suárez se posicionó en la primera base.

El lineup de Venezuela que derrotó a Israel y se mantiene invicta en el World Baseball Classic (WBC)

De este modo, el lineup venezolano fue bastante sólido conjugado con bateadores de muchísimo peligro. Como una muestra clara de que Venezuela se mantiene en el objetivo de seguir con el invicto y llegar al partido final del Clásico Mundial.

De este modo, el lineup de Venezuela contra Israel se planteó así en el LoanDepot Park:

José Altuve 2B

Anthony Santander RF

Gleyber Torres DH

Salvador Pérez C

Ronald Acuña Jr. CF

Andrés Giménez SS

Eugenio Suárez 1B

Euardo Escobar 3B

David Peralta LF

Jesús Luzardo P

Finalmente, Venezuela venció a Israel en esta primera tanda de juegos 5 carreras por 1. Con esto, Venezuela se sumaría a la selección de Japón como las únicas invictas en el Clásico Mundial hasta ahora.

Así pues, el primer equipo del grupo D jugaría contra el segundo equipo del grupo C. Y el segundo del grupo D, jugaría con el primero del grupo C, equipos aún no definidos.

