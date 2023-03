Cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2023

Miami, FL.- El Clásico Mundial de Béisbol 2023 (WBC) sigue avanzando con algunas confirmaciones, unas decepciones y otras sorpresas, pues equipos como Cuba y México iniciaron el torneo con el pie izquierdo, sin embargo algunos equipos reivindicaron su béisbol para meterse en los cuartos de final.

Por ejemplo, el caso de Cuba fue una sorpresa o milagro, puesto que luego de perder dos y ganar dos partidos terminó primero en el Grupo A del Clásico. Y hoy está en la etapa de semifinal.

Como dice el refrán pelotero «la pelota es redonda y viene en caja cuadrada», y así lo están demostrando las selecciones del Clásico. Por ejemplo Japón y Venezuela son las únicas invictas que clasificaron primero a los cuartos de final del torneo.

Los Grupos del WBC que se disputan en Asia fueron definidos. Dejando como los cuatro mejores exponentes: Cuba e Italia por el Grupo A y Japón y Australia por el Grupo B. De aquí ya salió la primera llave de semifinal Cuba y Japón.

Here's where the #WorldBaseballClassic bracket stands heading into the weekend! pic.twitter.com/7lRKd4R7JB

— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2023