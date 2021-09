Messi regresa a la Champions League con el PSG frente al Manchester City

París, Francia.- Messi regresa a la Champions League, después de recuperarse de una lesión en la rodilla. Se espera, que esté en el once titular del Paris Saint-Germain, que enfrenta al Manchester City en el Parc des Princes.

El Paris Saint-Germain y el Manchester City tienen una oportunidad temprana de establecer un marcador en la Champions League. Cuando se enfrenten este martes en una revancha de la semifinal del año pasado en la que Pep Guardiola y su antiguo alumno Lionel Messi se van.

Por su parte, el PSG, propiedad de Qatar, y el City respaldado por Abu Dhabi, han cambiado el rostro del fútbol europeo durante la última década con sus gastos en pro de la gloria de la Champions League, algo que hasta ahora ha eludido a ambos clubes.

Por el contrario, el City estuvo terriblemente cerca la temporada pasada cuando venció al PSG en las semifinales y perdió ante el Chelsea en la final en Oporto.

