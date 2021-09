Estados Unidos el milagroso campeón del Ryder Cup

Wisconsin, MA.- Estados Unidos se coronó como el campeón del 43ª Ryder Cup de manera épica, con una victoria por 19-9 que marcó el mayor margen de victoria desde que Europa continental comenzó a participar en 1979.

La diferencia entre los dos equipos esta semana podría ser lo suficientemente amplia como para abarcar el lago Michigan.

Asimismo, no hay una sola decisión del capitán estadounidense Steve Stricker, o un error del capitán europeo Padraig Harrington, que inclinó definitivamente la balanza en la dirección del equipo local.

El Capitán de Estados Unidos reunió al equipo más fuerte en la historia de la Ryder Cup gracias en parte a algunas selecciones bien ubicadas.

On a day featuring phenomenal golf, these shot stood out 🔥

Algunas de sus seis selecciones de Steve Strickers (tipos como Jordan Spieth, Xander Schauffele y Tony Finau) fueron obvias.

An emphatic and historic victory for @RyderCupUSA

Here how each player on both sides fared at the #RyderCup ⬇️

— Ryder Cup (@rydercup) September 27, 2021