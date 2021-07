Los Suns vencieron a Bucks, 2-0 en las Finales de la NBA

Phoenix, AZ.- Los Suns nunca han estado más cerca de un título de la NBA. No está mal para un equipo cuyo entrenador les dijo a principios de esta temporada que tenía la unidad titular más triste de la liga, lo que obligó a los jugadores a resolver las cosas.

Los Suns se adelantaron al final de la primera mitad, resistieron el esfuerzo total de Giannis Antetokounmpo, para traer de regreso a los Bucks y se alejaron de los ganadores nuevamente mientras los fanáticos balanceaban toallas naranjas a su alrededor.

Por su parte, los Suns ni siquiera tuvieron ventaja en las Finales de la NBA hasta su victoria por 118-105 en el Juego 1. Perdieron los dos primeros juegos en 1976 y 1993, sus únicas otras apariciones, y no ganaron más de dos juegos en ninguna de las series.

🏆 2-0 Phoenix lead as the series shifts to Milwaukee… the #NBAFinals presented by @YouTubeTV continues SUNDAY NIGHT with @Suns vs. @Bucks Game 3 at 8:00pm/et on ABC! pic.twitter.com/zcZWVfqBUX

— NBA (@NBA) July 9, 2021