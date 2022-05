Los Rangers: caso de éxito que va a la Final de la Europa League

Sevilla, España.- Los Rangers Football Club, el club de fútbol de la ciudad de Glasgow, Escocia jugará la Final de la Europa League en Sevilla, luego de remontar la eliminatoria al Leizpig en el Ibrox Stadium, tras 14 años de perder la Copa de la UEFA frente al Zenit en 2008.

Este emocionante logro llega tras una época de oscuridad para el equipo. El «Glasgow Rangers» murió en 2012 por deudas y problemas financieros. El nuevo equipo renació con el nombre Rangers Football Club e inició en la cuarta división del fútbol escosés.

A pesar de esto, el equipo y la afición no dejaron de apoyar su pasión, y en 2016 llegaron a la Scottish Premiership, luego de 4 temporadas en las que subieron a la primera división de su liga.

🎙️ REACTION: Scott Wright spoke to @RangersTV after we reached the #UEL final. pic.twitter.com/MsIIPw7bbY

— Rangers Football Club (@RangersFC) May 6, 2022