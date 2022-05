Hispanos héroes en la final de la Champions de Concacaf

Seattle, WA.- Los Seattle Sounders se convirtió en el primer equipo de la MLS en ser campeón de la Champions de Concacaf, al derrotar a Los Pumas UNAM, 3 tantos a 0 en el juego de vuelta, y en el global 5 tantos por 2.

Por su parte, el técnico de los Seattle Sounders, Brian Schmetzer, precisó, «Estoy súper orgulloso del modo en el que el equipo compitió a lo largo del torneo, también frente a las adversidades».

Además, añadió el DT Schmetzer, «No es un torneo fácil de ganar. Y luego, mucha gente me preguntaba sobre la presión sutil de venir aquí y jugar delante de tanta gente. Creo que aprobaron ese test, creo que lo aprobaron con matrícula»

La victoria de los Seattle acabó con la racha de 16 títulos seguidos del fútbol méxicano en la Champions de Concacaf. Además, precisó, «El tifo fue impresionante. La conexión entre los fans y los jugadores es el espíritu de este club».

I couldn’t be more proud of this group of players……….and of course we do this for the fans. #ebfg #CCLCHAMPS pic.twitter.com/Bphl4vkVwR

— brian schmetzer (@brianschmetzer) May 5, 2022