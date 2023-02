Lionel Messi ganó su segundo Premio The Best de la FIFA

Zürich, Suiza.- La selección de fútbol de Argentina arrasó con la entrega del Premio The Best FIFA de 2022, donde el astro argentino, Lionel Messi fue homenajeado con el premio The Best al mejor jugador del mundo.

Al mismo tiempo, Lionel Scaloni también fue condecorado con el premio The Best como mejor entrenador top. A su vez, el Dibu Martínez fue seleccionado como el mejor arquero con el valioso premio.

En este sentido, la afición albiceleste fue premiada como la hinchada más apasionada. En cuanto a la lista de votos la FIFA reveló sorpresas en cuanto a entrenadores y capitanes de las distintas selecciones.

Los votos más controversiales del Premio The Best. Muchas estrellas no eligieron a Lionel Messi

El ganador del Mundial de Qatar 2022 y figura del París Saint Germain (PSG), Lionel Messi recibió el galardón tras un año histórico en el que llevó a su selección a la gloria en la Copa Mundial de la FIFA. En esta oportunidad por el premio The Best competían Kylian Mbappé, Luka Modric, Erling Haaland y Karim Benzema.

🏆 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜 🏆

Por ejemplo, Messi votó en su top tres por Neymar, Mbappé y Benzema. Por su parte, Thiago Silva, capitán de la Selección de Brasil respaldó a Neymar, dejando a Messi en el segundo lugar de sus preferencias.

Lo propio hizo el egipcio Mohamad Salah que consideró como su primera opción a Vinicius Jr., seguido de Kevin De Bruyne y Achraf Hakimi. Sin embargo, Messi fue más seleccionado por los entrenadores que por los jugadores, lo mismo que en los periodistas. En las votaciones del público Messi arrasó.

