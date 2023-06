Lionel Messi fue detenido en el Aeropuerto de Pekín, China

Pekín, China.- Lionel Messi fue detenido en la capital de China, en el marco del partido FIFA entre la selección de Argentina vs Australia pautado para el jueves 15 de junio a las 7:00 am (Hora local), en el Workers’ Stadium por no contar con una visa para entrar al país.

La policía migratoria de China en el Aeropuerto Internacional de Pekín-Daxing detuvo a Messi, sus guardaespaldas, inclusive a Rodrigo De Paul y a Ángel Di María, supuestamente por problemas con sus pasaportes.

Aparentemente, la confusión con la migración de China se fundamentó en que el jugador recientemente fichado por el Inter Miami CF, entró al país con pasaporte español.

En redes sociales circula un video donde Lionel Messi sostiene una conversación con las autoridades. Por su parte, la prensa local confirmó que el problema partió por la presentación del documento español, en vez de su pasaporte argentino.

Earlier today at the Beijing airport, Leo Messi faced some issues with his passport. pic.twitter.com/rLNwI3W4nJ — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) June 10, 2023

El jugador argentino estuvo detenido por dos horas, antes de que se le otorgara una visa para autorizar su entrada al territorio chino.

Lionel Messi got difficulty to enter China for his visa issue.

He was controlled by China‘s border police 😂 pic.twitter.com/wkBDnMLbn5 — 巴丢草 Bad ї ucao (@badiucao) June 10, 2023

De acuerdo con información extraoficial, a Messi se le permitió viajar a Taiwán con pasaporte español, lo que hizo creer al campeón del Mundial Qatar 2022, que la entrada a China sería más simple.

Como reacción las dos figuras de la selección argentina, Messi y Di María comunicaron su descontento con la policía migratoria que los hicieron esperar. No obstante, una vez pasado este obstáculo, los fanáticos de Messi lo esperaban afuera al unísono grito, «Messi, Messi, Messi».

