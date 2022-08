Lanzador Hispano quiere «pichar» con su selección en el Clásico Mundial 2023

Denver, CO.- El lanzador hispano de los Rockies de Colorado de la MLB, Germán Márquez de Venezuela de 27 años, confesó que quiere lanzar con su selección en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, que se juagará desde el 9 hasta el 21 de marzo de 2023.

Por el momento, el pitcher venezolano todavía está esperando la invitación formal por parte de la Federación Venezolana de Béisbol (Fevebeisbol).

En este sentido, el lanzador venezolano Germán Márquez, confesó a la MLB.com, «Desde que era un niño, siempre he querido tener la palabra Venezuela en el pecho».

Aunado a esto, la invitación de la Fevebeisbol el lanzador hispano de origen venezolano requiere de la aprobación de la dirigencia de los Rockies de la MLB. Paso obligatorio para cumplir lo que calificó como un sueño.

Nacido en San Félix en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, Germán Márquez precisó, «Será un sueño y tengo que estar listo». Además, adelantó a la prensa que tiene pensado lanzar en el béisbol caribeño, con el equipo venezolano con uno de los mejores equipos del béisbol venezolano, Los Leones del Caracas.

The five strikeouts against the Dodgers

🇰

🇰

🇰

🇰

🇰

Germán Márquez ⚾pic.twitter.com/WngGzF06HC

— Germán Márquez 4️⃣8️⃣ (@GMarquezStats48) April 10, 2022