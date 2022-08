Los Angeles Dodgers de luto

Los Ángeles, CA.- El histórico narrador de Los Dodgers de Los Angeles, Vin Scully, falleció este martes por la noche, a la edad de los 94 años en su hogar en Hidden Hills, de acuerdo con el equipo pese a que no se especificó la causa de la muerte.

En este sentido, Stan Kasten, presidente y director ejecutivo de Los Dodgers en un comunicado precisó, “Vin Scully fue una de las mejores voces de todo el deporte. Era un hombre gigantesco, no sólo como locutor, sino como humanitario. Amaba a la gente. Amaba la vida. Amaba el béisbol y a los Dodgers. Y amaba a su familia».

Asimismo, detalló, «Su voz siempre se escuchará y quedará grabada en nuestras mentes para siempre. Sé que estaba deseando reunirse con el amor de su vida, Sandi. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia durante este momento tan difícil. Se echará mucho de menos a Vin”.

La carrera de Scully inició narrando los juegos de Pee Wee Reese y Jackie Robinson en los años cincuenta. Posteriormente, para la década de 1960 narraba de Don Drysdale y Sandy Koufax, y en los setenta de Steve Garvey y Don Sutton.

There will never be another Vin Scully. You will be forever missed. 🎙💙 pic.twitter.com/WyTmXsati5

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 3, 2022