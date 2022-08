lafc-no-tuvo-piedad-ante-charlotte-fc

Los Ángeles, CA.- LAFC no tuvo piedad y goleó 5-0 a Charlotte FC para establecer un récord en la franquicia de seis victorias consecutivas.

La maquinaria californiana carburó en el segundo tiempo para acabar con las opciones de The Crown que había logrado hacer frente en la primera parte en el Banc of Califiornia Stadium de Los Ángeles.

La primera aproximación al arco rival llegó en el minuto 17 por medio de Yordy Reyna que probó desde larga distancia. LAFC también tuvo dos ocasiones en el primer tiempo.

Ningún equipo inquietó demasiado y al finalizar los 45 minutos el marcador permanecía sin cambios.

Pero, el segundo tiempo fue diferente. LAFC, el mejor equipo de la temporada de la Major League Soccer, no tuvo piedad con The Crown.

Solo cuatro minutos bastaron desde que inició el complemento para abrir el marcador. El artífice fue el colombiano Jesús Murillo que cabeceó solo un pase aéreo.

Tres minutos después la defensa de Charlotte quedó exigida y despejó el balón en la raya del gol en dos tiempos.

You can't escape second-half LAFC 😈

Last night we broke the Club record for most goals scored in a second half.

⚽️ Thrill of the Match presented by @Yaamava Resort and Casino at San Manuel. pic.twitter.com/hrDhJ33cS2

— LAFC (@LAFC) August 14, 2022