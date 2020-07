La respuesta de Bubba Wallace a los ataques de Donald Trump

WASHINGTON, DC.- El piloto afroamericano de NASCAR, Bubba Wallace, respondió a los ataques del presidente Donald Trump por el controvertido incidente de una soga que apareció en su box, previo a una carrera en Alabama, el cual fue denunciado como un hecho de racismo y luego descartado tras una investigación del FBI.

“Siempre tendrás gente probándote. Viendo si pueden tirarte de tu pedestal. Te animo a que mantengas la cabeza alta y camines con orgullo por el camino que has elegido. ¡Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo!”, escribió Wallace en sus redes sociales.

“¡Siempre lidia con el odio que te lanzan con amor! … Incluso cuando es odio del Potus [presidente de los Estados Unidos]”, agregó el piloto.

El presidente Trump se refirió al incidente de la soga como un “engaño” y cuestionó si Wallace se había “disculpado con todos esos grandes pilotos y oficiales de la NASCAR que vinieron en su ayuda, se pararon a su lado, y estaban dispuestos a sacrificar todo por él, sólo para descubrir que todo el asunto era sólo otra farsa”.

El 21 de junio en Talladega Superspeedway fue encontrada una soga en el garaje de Wallace, menos de dos semanas después que él presionó con éxito a NASCAR para prohibir la bandera confederada en sus sedes.

Wallace, el único piloto afroamericano de tiempo completo de NASCAR, recibió el respaldo de los otros 39 pilotos y sus tripulaciones el 22 de junio en una marcha, mientras ellos empujaban a su número 43 al frente de la línea en los momentos previos a la carrera.

El FBI abrió una investigación a solicitud de la NASCAR y concluyó que la soga había estado en ese garaje desde el año pasado e incluso agregó que era imposible que se supiera que Wallace estaría en ese box para la carrera de 2020.

Has @BubbaWallace apologized to all of those great NASCAR drivers & officials who came to his aid, stood by his side, & were willing to sacrifice everything for him, only to find out that the whole thing was just another HOAX? That & Flag decision has caused lowest ratings EVER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020