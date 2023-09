La reacción de Bryce Young tras su estreno con los Panthers

Charlotte, NC.- El novato quarterback Bryce Young fue autocrítico después de su difícil estreno con Carolina Panthers que cayó 24-10 ante Atlanta Falcons en el juego inaugural en la National Football League (NFL).

«Todos somos competidores y perder nunca será aceptable», dijo Young, la primera selección global del pasado draft de la NFL.

«Hay mucho de lo que aprender, de lo que podemos crecer, mucho en lo que tengo que ser mejor. Tengo que ser mejor para que avancemos. Así que vamos a ver la cinta y aprender de ella», expresó en la conferencia pospartido en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta.

Here to witness Bryce's first NFL TD 🙌 pic.twitter.com/tzeI1KvUC0

Bryce Young, de 22 años, terminó 20 de 38 pases para 146 yardas, con un touchdown y dos intercepciones (para un índice de pasador de 48,8).

Ningún mariscal novato en los últimos 20 años ha ganado en su juego de estreno en la liga.

— Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) September 10, 2023