La nueva contratación de Charlotte FC

Charlotte, NC.- Charlotte FC realizó una nueva contratación que ayudará a reforzar la defensa para las próximas temporadas de la Major League Soccer (MLS).

Se trata del defensor central Bill Tuiloma, proveniente de los Portland Timbers. La operación se concretó a cambio de dinero de asignación general: $ 500.000 en 2023 y $ 300.000 en 2024, dijo Charlotte FC en un comunicado. Además de $ 100.000 condicional en 2025 si se logran ciertas métricas de rendimiento.

Tuiloma se unió a Portland en 2017 procedente de Marsella, de la Ligue 1 de Francia.

Ver más: Charlotte FC jugará amistoso en el Bank of America Stadium

El jugador neozelandés consiguió 10 goles y seis asistencias en 107 apariciones de temporada regular con Portland. En 2020 ganó el torneo MLS is Back.

Su mejor temporada ofensiva fue la 2022 con seis goles y tres asistencias.

Bringing 🇳🇿 energy to the backline

Welcome to the Queen City, Bill Tuiloma! pic.twitter.com/DYviEvcFED

— Charlotte FC (@CharlotteFC) February 16, 2023