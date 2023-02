Charlotte FC jugará amistoso en el Bank of America Stadium

Charlotte, NC.- Charlotte FC jugará un partido amistoso el fin de semana en el Bank of America Stadium con acceso gratuito para fanáticos con boletos de temporada.

El partido se disputará ante Birmingham Legion FC, de la USL Championship, el sábado a la 1 pm.

Ver más: Crown Legacy FC incorpora a atacante brasileño

Charlotte FC está en la fase de pretemporada en preparación de su segundo año en la Major League Soccer. Será el último juego antes de iniciar la campaña.

Last Saturday was so great, we decided to do it again 🎉

— Charlotte FC (@CharlotteFC) February 14, 2023